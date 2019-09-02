 عبدالمنعم السعيد: مصر حملت قضايا هامة للعالم من خلال قمة السبع و«التيكاد» - بوابة الشروق
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عبدالمنعم السعيد: مصر حملت قضايا هامة للعالم من خلال قمة السبع و«التيكاد»

الدكتور عبد المنعم سعيد
الدكتور عبد المنعم سعيد
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 11:07 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 11:07 م

قال الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش العديد من الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية مع قادة ورؤساء دول العالم خلال جولته الخارجية الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي لها أهمية لمصر لإفريقيا خاصة في ظل ترأسها الاتحاد الإفريقي، متابعًا: «هناك قضايا هامة مصر حملتها للعالم سواء في قمة مجموعة الدول السبعة أو مؤتمر التيكاد باليابان أو في العلاقات ثنائية من خلال الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».

وأوضح أن إفريقيا تحمل الكثير من القضايا المشتركة والتي لها علاقة بالتنمية، والاستثمارات والموارد، ومكافحة الإرهاب لافتًا إلى تدريبات الساحل والصحراء وجهود مصر في هذا المجال.

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادما من الكويت فى ختام جولة خارجية شملت كلا من فرنسا واليابان.


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