مقتل 5 في هجوم على محطة حافلات في وسط المكسيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت متحدثة باسم هيئة الادعاء في ولاية موريلوس بالمكسيك، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بالرصاص خلال هجوم استهدف محطة حافلات خاصة بوسط البلاد.

وقالت المتحدثة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شخصًا واحدًا أصيب في الهجوم.

ولم تعرف حتى الآن أي معلومات بشأن منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار.

أفادت صحيفة "دياريو دي موريلوس" اليومية بأن الخمسة تم استهدافهم أثناء الصعود على متن حافلة في محطة حافلات تابعة لشركة "إيستريلا دي أورو" في بلدة سورنافاكا التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة مكسيكو سيتي.

وتعاني المكسيك من ارتفاع معدلات العنف المرتبط بأعمال الجريمة المنظمة.

وشهدت البلاد أكثر من 20 ألف جريمة قتل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.