السماح لسفينة إنقاذ ألمانية بالرسو في إيطاليا

سمحت السلطات الإيطالية لسفينة الإنقاذ الألمانية "إليونوره" بالرسو في موانئها.

وقال متحدث باسم منظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية الإغاثية المسؤولة عن السفينة، أكسل شتاير، اليوم الاثنين، إن الشرطة المالية الإيطالية منحت السفينة تصريحا بذلك.

وذكرت صفحة "زيه جتسفيتشر" (تغريدات البحر) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم السماح للسفينة بالرسو في ميناء بوتسالو في صقلية، مضيفة أنه سيمكن للمهاجرين الذين أنقذتهم السفينة الهبوط هناك.

وأشارت الصفحة إلى أن السفينة ستخضع للفحص لمزيد من التحقيقات.

وكان قبطان السفينة أعلن في وقت سابق اليوم حالة الطوارئ، مقررا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيطالية رغم الحظر.

وقال شتاير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن حظر الدخول إلى المياه الإقليمية في حالة الخطر على الحياة أمر غير قانوني، مضيفا أن السفينة تعرضت لعاصفة ليلا، ومن المتوقع أن تتعرض لأخرى لاحقا.

وكان قبطان سفينة "إليونوره"، الألماني كلاوس-بيتر رايش، انقذ قبل أكثر من أسبوع أكثر من 100 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط. وينتظر القبطان منذ ذلك الحين الحصول على تصريح بالرسو في أحد الموانئ الآمنة.

وحظرت الحكومة الإيطالية دخول السفينة إلى مياهها الإقليمية. كما لم تحصل السفنية على تصريح من مالطا.

يُذكر أن القبطانة الألمانية، كارولا راكيته، دخلت بسفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" المياه الإقليمية لإيطاليا بدون تصريح، وتم القبض عليها مؤقتا. وأثارت هذه الواقعة جدلا على المستوى الدولي.