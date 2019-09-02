جيش الاحتلال: جاهزون لسيناريوهات متنوعة مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيبقى جاهزًا لتنفيذ سيناريوهات متنوعة، مع حزب الله اللبناني.

وأضاف حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الاثنين، أنه لن يقبل بمشروع الصواريخ الدقيقة التابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية، مشددًا على ضرورة تدخل لبنان لوقفها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله مع البقاء على حالة التأهب، بعد قصفه مصادر قال إنها مصادر نيران بجنوب لبنان، استهدفت موقع له بأكثر من ضربة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.