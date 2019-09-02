الإفتاء: لا يجوز للزوج أن يأخذ الشبكة من زوجته دون رضاها أو علمها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن «الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته عرفًا جزء من المهر وملك خالص لها».

وأضافت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، أنه «ليس للزوج أن يأخذ الشبكة من زوجته دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذها فهو ملزم بردها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين».

وأشارت إلى الآية القرآنية: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، مضيفة أنه «إذا رضيت الزوجة بإعطاء الشبكة لزوجها عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».