انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية فى تونس بمشاركة 26 مترشحا

انطلقت، اليوم، فى تونس، حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة 26 مترشحا يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى. فيما دعى للمشاركة فى هذا الاقتراع الرئاسى المقرر فى منتصف سبتمبر الجارى، أكثر من سبعة ملايين ناخب.

ويخوض 26 مرشحا سباق انتخابات الرئاسة الذى سيجرى فى 15 سبتمبر الجارى، فيما نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1550 مراقبا لمراقبة الحملات الانتخابية ومدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية المنصوص عليها فى القانون الانتخابى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى فى 25 يوليو الماضى، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها فى 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، بأن «عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بلغ 26 مرشحا».

وعلى إثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين، تقدم 15 مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة. وقد سجل للانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب.

وضمت قائمة أسماء المرشحين المقبولين نهائيا عدة أسماء أبرزها يوسف الشاهد، عبير موسى، نبيل القروى، محمد لطفى المرايحى، المهدى جمعة، حمة همامى، محمد المنصف المرزوقى، عبدالكريم زبيدى، ومحسن مرزوق.

من جانبها، أعلنت حركة نداء تونس، أمس الأول، فى اجتماع شعبى بمدينة صفاقس تأكيد موقفها الرسمى من دعم المرشح الرئاسى المستقل عبدالكريم الزبيدى وزير الدفاع فى الحكومة الحالية.

جاء ذلك ردًا على تصريح رئيس المكتب السياسى للحركة بإمكانية دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدل الزبيدى.