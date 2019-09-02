مسؤول فرنسي يتهم المعارضة بمحاولة استغلال حادث الطعن الذي وقع في ليون

اتهم نائب وزير الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين المعارضة اليمينية باستغلال حادث الطعن الذي وقع في منطقة ليون، ونفذه مواطن أفغاني مضطرب عقليا.

وقد قُتل شخص وأصيب ما لايقل عن ثمانية في الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول في بلدة فيلوربان، قبل أن يتمكن مارة من السيطرة على المهاجم والقاء القبض عليه.

وكتبت مارين لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني تغريدة بعد الهجوم قالت فيها " سذاجة وضعف سياستنا بشأن الهجرة يمثلان تهديدا خطيرا على أمن الشعب الفرنسي".

وقال نائب وزير الداخلية لوران نونيز لتلفزيون سي نيوز" المعارضة مجددا تستغل حادثا مأسويا للغاية".

وأضاف "نحن لم نقم من قبل بترحيل هذا العدد من الأشخاص".

وكان ممثل الادعاء في ليون قد قال إن المهاجم، الذي لديه تصريح إقامة ساري وليس لديه سجل جنائي، قال للمحققين إنه مسلم، وأنه "سمع أصوات تهين الله وتآمره بالقتل".