تنظم وزارة التنمية المحلية معرض «العودة إلى المدارس»، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين فى الأرض المجاورة لمقر الوزارة بالدقى، ويتضمن المعرض مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة، فضلا عن المنتجات الخاصة ببعض المبادرات الشبابية فى المحافظات والتى ترعاها الوزارة تحت شعار «كلنا معا».

ووجهت الوزارة، أمس؛ بأن يتضمن المعرض جميع المستلزمات المدرسية، واحتياجات التلاميذ وأسرهم بأسعار مخفضة فى متناول العاملين بالوزارة والوزارات المجاورة وأهالى المنطقة المحيطة، علاوة على التوجيه بإقامة معارض ثابتة ومتحركة لمستلزمات المدارس فى جميع المراكز والمدن والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية وإتاحتها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وطالبت بتكثيف الحملات للتأكد من الالتزام بالأسعار التى يتم وضعها وعدم تغييرها وضرورة الاستفادة من أصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن المحافظات ستقوم بالتنسيق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية ومديريات التموين، ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى للمشاركة فى المعارض والتخفيف على أولياء الأمور بإتاحة السلع بتخفيضات لا تقل عن 20% عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضحت الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات جميع الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات، والأعمال الجارى تنفيذها تذليل المعوقات وسرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وذكرت أنه يجرى التنسيق مع المحافظات للانتهاء من جميع أعمال صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من الوجود بجانب أسوار المدارس حرصا على سلامة الطلاب والتأكد من تمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى المدارس حتى يتمكن التلاميذ من الوصول لمدارسهم فى سهولة ويسر.