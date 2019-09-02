تحذير طبى: النظام الغذائى النباتى يؤدى إلى تدهور صحة الدماغ

خلصت دراسة أجراها باحثون بريطانيون أن اتباع الأنظمة الغذائية النباتية ضارة بصحة الدماغ، خاصة إذا كان الشخص يعانى من انخفاض فى مركب «الكولين»، الذى يعد من المواد الأساسية المغذية للدماغ، والغنى بفيتامين «ب».

وحذر إخصائيو التغذية فى المجلة الطبية البريطانية «BMJ» للتغذية والوقاية والصحة، من الوجبات الغذائية النباتية التى تهدد صحة الجسم، إذ تحرمه من كمية المغذيات المرتبطة بصحة الدماغ التى يحتاجها.

ووفقا لموقع «نيرو ساينس نيوز»، اتهمت الباحثة وإخصائية التغذية إيما ديربيشاير، حكومة المملكة المتحدة بالفشل فى مراقبة مستويات الكولين لدى المواطنين، والتى توجد فى أغلبية الأغذية الحيوانية، موضحة أنه عنصر غذائى أساسى، وأن الكمية التى ينتجها الكبد وحده لا تكفى لتلبية الاحتياجات الضرورية لجسم الإنسان.

واعترافا بأهمية الكولين، أوضحت الباحثة أنه فى عام 1998، أوصت «الأكاديمية الوطنية للطب» بالولايات المتحدة، المواطنين بالتزام الحد الأدنى لكمية الكولين اليومية التى يتطلبها الجسم، والتى تراوحت بين 425 ملى للنساء، و550 ملى للرجال، و450 و550 ملى للنساء الحوامل والمرضعات على التوالى، بسبب الدور الحاسم الذى يلعبه المغذى فى نمو الجنين.

كما أشارت للتدابير التى اتخذتها «الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية» فى عام 2016، بنشر متطلبات يومية مماثلة من الكولين.

وفى مقالها المنشور بالمجلة الطبية البريطانية: «هل يمكن أن نتجاهل أزمة الكولين المحتملة فى المملكة المتحدة؟»، استنكرت الباحثة عدم وجود الكولين فى الإرشادات الغذائية فى المملكة المتحدة أو لماذا لا تراقبه الحكومة البريطانية؟، مطالبة «اللجنة العلمية الاستشارية للتغذية» التابعة للحكومة البريطانية، بإيجاد حلول للمشكلة.

وأضافت ديربيشاير: «يجب تثقيف المتخصصين فى الرعاية الصحية والمواطنين حول أهمية اتباع نظام غذائى غنى بالكولين، وكيفية تحقيق ذلك، فإذا لم يتم الحصول على المستويات المطلوبة من الكولين بالمصادر الغذائية، فستكون هناك حاجة إلى استخدام المكملات، خاصة فيما يتعلق بالمراحل الرئيسية من دورة الحياة، مثل الحمل».

والكولين، هو مركب كميائى أساسى لصحة الدماغ، خاصة أثناء نمو الجنين، ويوجود بكميات كبيرة فى لحوم البقر والبيض ومنتجات الألبان والأسماك والدجاج مع وجود كميات أقل فى المكسرات والقرنبيط.

ووفقا لـ«جمعية النباتيين» البريطانية، يتبع النظام الغذائى النباتى ما يتخطى الـ 600 ألف شخص فى المملكة المتحدة، ويمثلون 1.16٪ من سكان البلاد، لا يحصلون على ما يكفى من الكولين.