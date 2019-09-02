أظهرت بيانات الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن أرباح الشركات في اليابان تراجعت بنسبة 12%، في الربع الثاني من العام المالي الحالي -من أبريل إلى يونيو- مقارنة بالعام السابق، متأثرة بالتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لوزارة المالية اليابانية، ظلت الأرباح قبل الضريبة في ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ وصلت إلى 23 تريليون ين، أي ما يعادل 219 مليار دولار، فيما جاء الانخفاض بعد نمو الضريبة بنسبة 10.3% في الفترة من يناير إلى مارس.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي على الأغراض من قبل الشركات المصنعة مثل بناء المصانع وإضافة المعدات والبرامج بنسبة 6.9% لتصل إلى 34 مليار دولار، لأول مرة منذ عامين ماليين.

وساهمت معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والآلات الإلكترونية في تراجع نسبة الأرباح، خاصة وسط تراجع الطلب الخارجي على قطع غيار السيارات والهواتف الذكية، على خلفية الاحتكاك التجاري المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار في جميع القطاعات غير المالية بنسبة 1.9% فقط ليصل إلى 102 مليار دولار، بعد أن وصلت نسبة الزيادة في الربع السابق إلى 6.1%، فيما نما الإنفاق الرأسمالي المعدل موسميًا على أساس ربع سنوي، بنسبة 1.5%، وارتفعت المبيعات بنسبة 0.4% لتصل إلى 3.3 تريليون دولار، بدعم من أرباح قطاعي الخدمات والعقارات.

ولفتت صحيفة «جابان توداي» اليابانية، إلى أنه من المقرر أن يصدر مكتب مجلس الوزراء بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من العام المالي الحالي، بعد المراجعة، في 9 سبتمبر المقبل، مع مراعاة تجميع أحدث أرقام للإنفاق الرأسمالي.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم (اليابان)، نما بمعدل سنوي 1.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد دعم من الإنفاق الاستهلاكي والنفقات الرأسمالية.

ووفقًا للصحيفة، أوضح مسؤول في وزارة المالية اليابانية للصحفيين أن أحدث نتائج استطلاع رأي للشركات يعكس وجهة نظر الحكومة الرسمية المتمثلة في أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بوتيرة معتدلة.

فيما حذر الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورنشوكين للأبحاث الياباني، من أن رغبة الشركات اليابانية القوية في الاستثمار قد تتأثر بعد أكتوبر الماضي، عندما رفعت الحكومة ضريبة الاستهلاك إلى 10%.