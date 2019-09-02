ألمانيا: واحد من كل أربعة قطارات فائقة السرعة تأخرت عن مواعيدها في أغسطس

أظهرت إحصائية لشركة السكك الحديدية في ألمانيا "دويتشه بان"، ارتفاع معدل انضباط قطارات الرحلات البعيدة في الشهر الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن 2ر75% من القطارات فائقة السرعة (إنتر سيتي إكسبريس) و(إنترسيتي) حققت انضباطا في وصولها (أي وصلت في غضون مدة تقل عن ست دقائق عن الموعد المحدد) في الشهر الماضي بارتفاع بمقدار 2% مقارنة بإحصائية يوليو الماضي.

ويعني ذلك أن نحو واحد من كل أربعة قطارات من هذا النوع وصلت متأخرة عن مواعيدها المحددة في أغسطس الماضي.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية، أخفقت شركة السكك الحديدية في شهرين في الوصول بمعدل الانضباط إلى المستوى المستهدف لمجمل العام بـ5ر76% وأوضحت الشركة أنها عازمة على مواصلة السير في هذا الاتجاه لتحقيق هذه النسبة.

في المقابل، وصل معدل الانضباط بين القطارات المحلية في الشهر الماضي إلى 7ر94% بارتفاع بنسبة نصف نقطة مئوية مقارنة بمستواه في يوليو الماضي.