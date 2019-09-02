مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي بالقاهرة

أعربت مصر، عن خالص تعازيها في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو،متمنيةً أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

جاء ذلك في بيان اصدره المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية،حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)على نسخة منه .

كانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت عن وفاة سفيرها في مستشفى بالقاهرة عن عمر يناهز 68 عاما.

وأشارت الخارجية الروسية ، حسبما افادت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن كيربتشينكو توفي اليوم الاثنين، في المستشفى بشكل مفاجئ.

وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سورية من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن تم إعلان وفاته اليوم.