أنور قرقاش: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية بضرورة أن يكون قرار الحرب والسلام في يد الدولة اللبنانية.

وقال أنور قرقاش في تغريدة له، أمس الأحد: " قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

كان حزب الله اللبناني قد شن هجمات على أهداف إسرائيلية في وقت سابق أمس الأحد، ورد الجيش الإٍسرائيلي بقصف اهداف داخل لبنان.

يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي الإمارات عضو فيه قد صنف في مطلع عام 2016 حزب الله بأنه "منظمة إرهابية".