 أنور قرقاش: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنور قرقاش: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات في جدة يوم 29 مايو أيار 2019. تصوير: وليد علي - رويترز
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات في جدة يوم 29 مايو أيار 2019. تصوير: وليد علي - رويترز
القاهرة - (د ب ا)
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 12:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 12:49 ص

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية بضرورة أن يكون قرار الحرب والسلام في يد الدولة اللبنانية.

وقال أنور قرقاش في تغريدة له، أمس الأحد: " قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

كان حزب الله اللبناني قد شن هجمات على أهداف إسرائيلية في وقت سابق أمس الأحد، ورد الجيش الإٍسرائيلي بقصف اهداف داخل لبنان.

يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي الإمارات عضو فيه قد صنف في مطلع عام 2016 حزب الله بأنه "منظمة إرهابية".


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