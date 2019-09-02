بولندا والولايات المتحدة توقعان اتفاقا حول تأمين شبكة اتصالات الجيل الخامس

وقع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ونائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس، اليوم الاثنين، اتفاقا حول أمن شبكات اتصالات الجيل الخامس، وسط تحذيرات من واشنطن من الاستعانة بالشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر لشبكة " TVP Info" التليفزيونية قبل توقيع الاتفاق في وارسو، إن اختيار المورِّد هو عملية "تثير الخلافات".

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، إن بولندا والولايات المتحدة ترغبان في التوصل إلى نهج مشترك لأمن شبكات الجيل الخامس وحماية شبكاتهما من الاستخدام غير المصرح به.

وفي مايو، أدرجت الولايات المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في قائمة سوداء بالشركات التي تخضع علاقاتها التجارية مع الشركاء الأمريكيين لرقابة مشددة.

وأبعدت هذه الخطوة شركة هواوي عن الموردين الرئيسيين للبرامج والمكونات، بما في ذلك جوجل وانتل وباناسونيك.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تقنية هواوي المستخدمة في شبكات الجيل الخامس قد تُستخدم للتجسس لصالح الدولة الصينية.

وبعد زيارته الأخيرة إلى السويد، أعرب رئيس الوزراء البولندي مورافيسكي عن ثقته في أن شركة إريكسون، وهي منافس سويدي لشركة هواوي، سوف تعلن قريبا عن استثمار لها في شبكة الجيل الخامس في بولندا.