عرضا فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، مقطع فيديو لقوات اليونيفيل وهو تقوم بدوريات عسكرية جنوب لبنان، وتمشيط المنطقة للعثورعلى أي قنابل عنقودية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله مع البقاء على حالة التأهب، بعد قصفه مصادر قال إنها مصادر نيران بجنوب لبنان، استهدفت موقع له بأكثر من ضربة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.

ويُذكر أن اليونيفيل هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006.