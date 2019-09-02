 بالفيديو.. دوريات عسكرية لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. دوريات عسكرية لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 6:10 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 6:10 م

عرضا فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، مقطع فيديو لقوات اليونيفيل وهو تقوم بدوريات عسكرية جنوب لبنان، وتمشيط المنطقة للعثورعلى أي قنابل عنقودية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله مع البقاء على حالة التأهب، بعد قصفه مصادر قال إنها مصادر نيران بجنوب لبنان، استهدفت موقع له بأكثر من ضربة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.

ويُذكر أن اليونيفيل هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006.

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