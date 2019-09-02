زوجة تطلب الخلع: «جوزي بيخاف مني»

أقامت "ب"، ربة منزل، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، دعوى خلع ضد زوجها بعد سنتين زواج لم تنجب خلالهما أطفالا.

وذكرت الزوجة في دعواها، أن الزوج يمر بعقدة نفسية في حياته بداية من فترة الخطوبة حتى الخلع، بالإضافة إلى خوفه الشديد منها.

وأضافت الزوجة أن زوجها عندما تقدم إلى بيت أهلها بصحبة عائلته لطلبها زوجة له، كان يتصبب العرق على وجهه وتظهر عليه علامات الخجل الشديد، وقالت لأهلها إنه أمر عادي، فمع مرور الوقت سيتجرء، ولكن أشارت إلى أنه في أول يوم زواج بدأ زوجها ينصرف عنها ويتهرب منها بحجة المرض والشعور بالتعب.

وتابعت الزوجة أنها تحملته خوفا عليه وعلى سمعته، وكذبت على أهلها حتى لا يشعر بالخجل أكثر من ذلك، ولكن الأمر ازداد سوءا؛ حيث كان الزوج يرتدي كامل ملابسه أمام زوجته ويتعامل معها معاملة الرجال، وتحدثت الزوجه مع زوجها بالذهاب إلى دكتور نفسي لعرض الحالة عليه، إلا أنه كان يصيبه الغضب بسبب ذلك الأمر؛ فعلمت الزوجة أنه لا فائدة من ذلك، وتوجهت إلى مكتب محامي لرفع دعوى خلع.