تراجع السندات الأرجنتينية مع بدء فرض القيود على حركة رؤوس الأموال

تراجعت أسعار السندات الدولية للأرجنتين، بعد فرض الحكومة قيود على حركة رؤوس الأموال وعمق الشعور بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأرجنتين.

وتراجعت السندات الأرجنتينية المقومة باليورو والتي تستحق السداد عام 2028 بنسبة 1ر5% إلى 938ر34 يورو سنت، في حين جرى تداول السندات التي تستحق السداد عام 2033 بسعر 36 يورو سنت، في ظل نقص السيولة في الأسواق نتيجة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة البيزو الأرجنتيني أمام الدولار الأمريكي في التعاقدات الآجلة لتسجل 5ر59 بيزو لكل دولار مقابل 65 بيزو لكل دولار في تعاملات يوم الجمعة الماضي بحسب موقع روفيكس لتداول العملات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة الأرجنتينية فرضت قيودا على حركة الأموال في محاولة لوقف تدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتدهور قيمة البيزو، مما دفع البلاد إلى حافة الإفلاس، مضيفة أن المستثمرين والمحللين يرون أن هذه الإجراءات ليست كافية لوقف تراجع البيزو، مع احتمال استمرار هذه القيود لفترة طويلة.

ونقلت بلومبرج عن بول ماكنمارا المحلل الاقتصادي في شركة "جي.أيه.إم.يو كيه" البريطانية لإدارة الاستثمارات القول "سيكون من الصعب إنقاذ الدولة الآن.. مع القيود على حركة الأموال، فإن أي شخص مازال مسموح له بإخراج أمواله من البلاد سيفعل ذلك.. صندوق النقد الدولي ملتزم بالفعل بحزمة إجراءات إنقاذ ضخمة للأرجنتين، ولا يوجد شخص خارج الصندوق لديه الموارد لتمديد برنامج الإنقاذ إلى المدى المطلوب".

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي الأرجنتيني فقد يومي الخميس والجمعة المقبلين حوالي 3 مليارات دولار في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لسداد ديونها قصيرة الأجل والحد من تراجع البيزو. وتواجه البلاد خطر استنزاف صافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي يقل حاليا عن 15 مليار دولار، خلال أسابيع قليلة إذا استمر فقدان الأموال بهذه الوتيرة.

في الوقت نفسه فإن السندات الأرجنتينية المئوية فقدت حوالي نصف قيمتها الاسمية منذ فشل الرئيس "ماورسيو ماكري" المفاجئ في الحصول على المركز الأول في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت في 11 أغسطس الماضي.