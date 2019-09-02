عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، مساء الاثنين، مقطع فيديو لأحد الديوك يدعى «موريس» والذي يبلغ من العمر 4 سنوات، ويعيش في جزيرة تطل على ساحل المحيط الأطلسي، وينتظر الفصل في الدعوى القضائية التي قدمها ضده زوجان فرنسيان طاب لهما الانتقال من المدينة إلى الريف هربًا من الضوضاء، فكان بانتظارهما الديك الذي أزعجهما كثيرًا.

ورفض أصحاب الديك التخلص منه ويقولون:«لن نرضخ للتهديد، فالريف ينبغي أن يبقى كما هو، لا أحد من حقه أن يُخرس الأصوات في الريف».

وتبرز قضية «موريس» الصراع المستمر في فرنسا منذ عقود بين سكان المدن الذين يشترون منازل في الريف دون أن يكونوا مستعدين للتعايش مع الظروف الخارجية المرتبطة بالعيش خارج المدن مثل الضوضاء والروائح أو الحيوانات والمزارعين والحشرات.

وحاز الديك على حملة دعم وتضامن واسعة داخل وخارج فرنسا، ومن بين هؤلاء المتضامنين،صاحب محل لبيع الألبسة حيث طبع صورته على بعض الملابس، ويشارك بنشاط في الحملة التضامنية مع الديك.