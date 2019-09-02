محامى: البشير تعرض لاضطراب نفسى

أعلن عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السودانى المخلوع، عمر البشير، المحامى محمد الحسن الأمين أن موكله تعرض لموجة اضطراب نفسى استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة، مكررا ثقته ببراءة موكله.

وقال الحسن، فى تصريح لموقع «تاسيتى نيوز» السودانى المحلى: إن البشير ستثبت براءته فى حال مضت العدالة فى مسارها الصحيح، ولم تمارس أى ضغوط سياسية على القضاء، مؤكدا على أن «البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية، ويعى ما يقول أثناء جلسات المحاكمة».

وتابع الحسن أنه «تعرض لموجة اضطراب نفسى استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة».

إلى ذلك، انتقد الحسن إلقاء السلطات القبض على أحد الشهود، الذين طلبتهم هيئة الدفاع للإدلاء بشهادته مع شخص آخر خارج السودان رغم التحقيق معه فى وقت سابق».

كما نفى أن تكون هيئة الدفاع قد طلبت تحويل جلسات المحاكمة إلى سرية، نظرا لأسباب أمنية تتعلق بوضع الرئيس المخلوع، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.