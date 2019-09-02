قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب وتنتهج الحكومة عدة إجراءات لإنقاذ البلاد واقتصادها من الانهيار.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنه الحكومة عملت على إنشاء موازنة تقشفية بهدف خفض المصروفات ودعم الاقتصاد اللبناني والأجور.

وبشأن القصف الإسرائيلي جنوب لبنان أمس الأحد، تابع: «أجريت عدة اتصالات لوقف ذلك وانتهى الأمر، وأعمل على حماية لبنان، ومافعلته إسرائيل تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله مع البقاء على حالة التأهب، بعد قصفه مصادر قال إنها مصادر نيران بجنوب لبنان، استهدفت موقع له بأكثر من ضربة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.