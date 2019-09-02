وزير الخارجية الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو ممتازة

أشاد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بما وصفه بالعلاقات القوية بين إيران وروسيا.

وقال «ظريف»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، مساء الاثنين، إن العلاقات بين طهران وموسكو ممتازة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الجانبين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره الروسي اليوم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومكافحة الإرهاب في سوريا، وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهاجرين إلى بلدهم.

وأوضح أنه ناقش مع نظيره الروسي أيضًا التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي، محذرًا من الممارسات الأمريكية في الخليج، ومدى تأثيره على الأوضاع في المنطقة.