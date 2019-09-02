 المؤشر نيكي ينخفض 0.38‭‬% في بداية التعاملات بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 0.38‭‬% في بداية التعاملات بطوكيو

أرشيفية
أرشيفية
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 3:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 3:00 ص

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وهبط نيكي 0.38‭‭‭‬‬‬‬‬ في المئة إلى 20625.75 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة أيضا إلى 1506.12 نقطة.


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