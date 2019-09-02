سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وهبط نيكي 0.38‭‭‭‬‬‬‬‬ في المئة إلى 20625.75 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة أيضا إلى 1506.12 نقطة.