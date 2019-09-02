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انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وهبط نيكي 0.38 في المئة إلى 20625.75 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة أيضا إلى 1506.12 نقطة.