 أفغاني طعن سائحين في أمستردام يبرر فعلته بالدفاع عن الإسلام - بوابة الشروق
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أفغاني طعن سائحين في أمستردام يبرر فعلته بالدفاع عن الإسلام

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 5:19 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 5:19 م

برر أفغاني متهم بطعن سائحين في العاصمة الهولندية أمستردام العام الماضي فعلته بالدفاع عن الإسلام.

وقال المتهم "20 عاما" اليوم الاثنين أمام المحكمة في أمستردام إنه كان يريد قتل "أشخاص غير شرفاء وقساة".

وكان المتهم سدد طعانات خطيرة على الحياة لسائحين اثنين من الولايات المتحدة في محطة القطار الرئيسية بأمستردام. وأصيب أحد السائحين بشلل نصفي جراء الهجوم.

وكان يعيش المتهم، الذي رُفض طلب لجوئه في ألمانيا، في مدينة إنجلهايم غربي ألمانيا.

وبحسب بيانات المتهم، فإنه سافر إلى هولندا غضبا من مسابقة رسوم كاريكاتورية، تم إلغاؤها بعد ذلك، للسياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، وقال: "وصلت إلى هولندا لأدافع عن نبيي"، مضيفا أنه كان يريد إصابة هولنديين وليس سائحين.

وعقب وصوله إلى أمستردام على متن قطار من ألمانيا، قام المتهم بطعن السائحين الأمريكيين في باحة المحطة. وتمكنت الشرطة من السيطرة عليه عقب إصابته بطلق ناري.

ويواجه الأفغاني اتهامات بالشروع في القتل لدافع إرهابي.

ولم يتضح بعد متى سيصدر الحكم ضد المتهم.


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