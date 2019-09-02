تحريات ذبح عاطل لزوجته بـ«15 مايو»: اعتقد وجود جن فقتلها وألقى بابنه من الطابق الرابع

تسلمت نيابة 15 مايو التحريات الأولية في مقتل زوجة وابنها على يد زوجها، والتي تضمنت أن المتهم اعتقد وجود جن يعيش معهم داخل الشقة، وذكرت أن الخلافات الزوجية كثرت بينهما في الفترة الماضية؛ ما تسبب في مروره بأزمة نفسية.

كان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بوفاة ربة منزل وطفلها بمدينة 15 مايو، وفور انتقال قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو إلى مكان البلاغ تبين أن عاطل قام بذبح زوجته وألقى بطفله البالغ من العمر 4 سنوات من الطابق الرابع؛ ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهم يعاني من أزمة نفسية منذ عدة أشهر وأن المتهم دائم الشجار مع المجني عليها .