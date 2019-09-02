رئيس الجابون يتلقى العلاج في لندن إثر تدهور حالته الصحية

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يتلقى رئيس الجابون علي بونجو العلاج في لندن بعد تدهور حالته الصحية خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن انتكاسة بونجو الصحية الأخيرة جاءت بعد أقل من عام من إصابته بجلطة في أكتوبر الماضي أثناء حضور مؤتمر في السعودية.

وعاد بونجو إلى بلاده في مارس بعد قضاء شهور في الخارج للتعافي.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن بونجو (60 عامًا) توجه إلى لندن بعد المشاركة في الذكرى السنوية لاستقلال الجابون عن فرنسا والتي تحل يوم 17 أغسطس، وإنه نقل إلى المستشفى منذ ذلك الحين.

وكان وزير البيئة الجابوني لي وايت قد صرح مؤخرا أن حالة بونجو الصحية قد تراجعت بسبب الجلطة التي أصيب بها، ولكنها يصلح لإدارة شؤون البلاد، وأنه "بالقطع يتولى المسؤولية".

وذكرت بلومبرج أنه لم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الرئاسة الجابونية بشأن الحالة الصحية للرئيس بونجو.