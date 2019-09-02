انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس

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انطلقت اليوم الاثنين حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس المقرر اجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتستمر الحملة حتى يوم الجمعة الموافق 13 من نفس الشهر، ليوافق يوم الصمت الانتخابي يوم 14 سبتمبر الجاري ، فيما حدد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يوم 15 من نفس الشهر.

وتتضمن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المقبولين نهائيا، والتي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأسبوع الماضي، 26 مرشحا.

وتعد هذه ثالث انتخابات تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011.