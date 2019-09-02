 عصام زكريا رئيسا للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي - بوابة الشروق
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عصام زكريا رئيسا للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي


نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 5:48 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 5:48 م

أصدرت إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22 التي تنطلق في ابريل المقبل.
جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاسة المركز القومي للسينما ورئاسة المهرجان، ليتولي "عصام" بذلك رئاسة المهرجان ل4 دورات متتالية بدأت عام 2017 وتستمر حتي 2020.


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