القبض على مرشحة سابقة في انتخابات الرئاسة في جواتيمالا

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صرح ممثلو ادعاء في جواتيمالا أن الشرطة اعتقلت اليوم الاثنين المرشحة السابقة في انتخابات الرئاسة ساندرا توريس للاشتباه بضلوعها في مخالفة قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

وذكر مكتب الادعاء العام في تغريدة على موقع تويتر أن محكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق توريس يوم الجمعة الماضي.

وخسرت توريس، السيدة الأولى سابقا في جواتيمالا، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي أجريت في آب/أغسطس الماضي أمام السياسي المحافظ أليخاندرو جياماتي، الذي سيتسلم مهام منصبه الجديد في كانون ثان/يناير المقبل.

وتخضع توريس للتحقيق بتهمة مخالفة قواعد تمويل الحملات الانتخابية عام 2015، ولكن نفت الاتهامات المنسوبة إليها وأرجعتها إلى دوافع سياسية.

وكانت الانتخابات التي أجريت في آب/أغسطس الماضي هي ثالث محاولات توريس للفوز بالرئاسة.