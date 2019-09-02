وكيل «تعليم السويس» تتابع تأمين مخازن الكتب الدراسية

تفقدت سلمى الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، عمليات الاستيفاء للكتب الدراسية بالمخازن وتنظيم حركة سيارات النقل الخاصة بإدارة السيارات بالمديرية، لتسهيل عملية نقل الكتب من الإدارة العامة للمخازن وكذلك المطابع وإدارة المخازن من تسليم الكتب الدراسية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت أنه تم التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة بكافة المخازن، مشيرة إلى أنها قامت بفحص الكتاب المدرسي، من حيث الشكل والطباعة ووضوحها.

ووجهت المسئولين عن إدارة المخازن بعمل حصر للكميات التي لم يتم استلامها بعد، وإخطارها بأي عقبات قد تحدث حرصا على دخول الطلاب والطالبات إلى العام الدراسي بشكل طبيعي.