موسكو: عودة 1480 لاجئا سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد حركة اللاجئين السوريين ، أن 1480 لاجئا عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 386 لاجئا (116 امرأة و197 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و 1094 لاجئا (328 امرأة و558 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر المركز- في بيان اليوم الإثنين- أن 6 نازحين عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الجانب الروسي نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.48 طن إلى سكان مدينة القرداحة وإحدى القرى المجاورة لها بريف اللاذقية.

وأوضح أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.