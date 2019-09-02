المنتدى الاقتصادي العالمي يعتزم توعية أفريقيا بتحديات الرقمنة

يعتزم المنتدى الاقتصادي العالمي خلال انعقاده المزمع في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا توعية القارة بتحديات الرقمنة.

وقالت مديرة المنتدى في أفريقيا، إلسيا كانزا، اليوم الاثنين، في مدينة جوهانسبرج: "يتعين علينا الاهتمام بصورة أكبر بتأسيس الشركات الناشئة"، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة المضي قدما في الاندماج الاقتصادي للقارة.

ومن جانبه، يعتزم وزير مالية جنوب أفريقيا، تيتو مبويني، خلال المؤتمر الدعوة إلى مناهضة النزعة القومية.

وذكر مبويني أن النزعة القومية تثبط التحول الاقتصادي، مضيفا أن الدول المنفتحة تجاه المهاجرين أكثر حيوية من الناحية الاقتصادية والثقافية مقارنة بالدول الأخرى غير المنفتحة تجاه المهاجرين.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 1100 شخص، من بيهم عشرة رؤساء دول وحكومات، في الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى في أفريقيا خلال الفترة من 4 حتى 6 سبتمبر الجاري في كيب تاون. وتضم قائمة المشاركين أيضا مئات من مديري ورؤساء مجالس إدارات شركات عالمية.