 وسائل إعلام: دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول - بوابة الشروق
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وسائل إعلام: دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 7:47 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 7:47 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، أن هناك دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك نقلا عن وسائل إعلام.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.

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