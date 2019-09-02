وسائل إعلام: دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، أن هناك دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك نقلا عن وسائل إعلام.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.