وسائل إعلام: دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول

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ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، أن هناك دوي انفجارات قرب مبان وسفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك نقلا عن وسائل إعلام.
وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.