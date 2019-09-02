تمر هذه الأيام الذكرى الـ80 على بداية الحرب العالمية الثانية والـ74 على نهايتها، والتي شهدت معارك طاحنة خلفت ضحايا قدروا بملايين البشر، خلال المعارك التي دارت رحاها بين عامي 1939 و1945، بين معسكرين ضما أغلب دول العالم.

وضم المعسكر الأول كلا من ألمانيا وإيطاليا واليابان فيما ما يعرف بدول المحور، ثم انضمت إليه فيما بعد كل من فنلندا ورومانيا وبلغاريا والمجر، وضم المعسكر الثاني كلا من بريطانيا وفرنسا وبولندا فيما يعرف بدول الحلفاء، وسارعت دول الكومنولوث البريطاني بالانضمام للمعسكر الغربي وهم أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.

وفي إطار إحياء ذكرى "الحرب العظمى والأكثر دموية في التاريخ"؛ توجهت "الشروق" إلى دار الكتب والوثائق القومية للوقوف على استعدادات الدول الكبرى للحرب العالمية الثانية خلال الفترة الخطيرة في تاريخ العالم أجمع، وذلك من خلال صحيفة "الأهرام" الأكثر انتشارا آنذاك، والتي تابعت تلك الفترة وما بعدها.

1- إنجلترا:

- الجيش

تم استدعاء الاحتياطيين من الجيش النظامي، والاحتياطيين من المتطوعين في سلاح الطيران الملكي، كما أعلنت وزارة الصحة إجلاء تلاميذ المدارس وغيرهم من الطبقات التي لها الأسبقية، وقالت الوزارة حينها إنه يجب ألا يستنتج أحد أن هذا القرار معناه أن الحرب لا محالاة واقعة.

- الصحة

أعلنت وزارة الصحة نقل بعض مستشفيات لندن والمدن الكبرى الأخرى عدد من مرضاها إلى منطاق خارجية منها استكتلندا.

- الغذاء

أذاع وزير التجارة، انستر أولور، أن انجلترا اشترت بـ5 ملايين "بوشيل" من القمح الكندي لتخزينه خلال مدة الحرب، على أن سيصدر جزء منه إلى انجلترا على أن يخزن الجزء الأخر في كندا.

- شراء اللحوم من أمريكا الجنوبية

وضع نص عقد لشراء بريطانيا العظمى 30 ألف طن من اللحوم من أمريكا الجنوبية معظمها من الأرجنتين، التي استطاعت بيع 500 ألف طن من الغلال، في غضون الأيام العشر الأخيرة من شهر أغسطس 1939.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الحاجيات المعيشية بشكل مفاجئ؛ بسبب جشع التجار واستغلالهم للمحاصيل الأولية ذات الضرورة القسوة للمواطنين.

- وضع قيود شديدة على الطيران المدني

أعلنت وزارة الطيران وضع قيودا شديدة على جميع الطائرات المدنية في انجلترا، مطبقة أيضا على الطائرات الداخلة للبلاد.

- المواصلات التليفونية واللاسلكية على الخارج

أوقفت مؤقتا جميع المواصلات التليفونية واللاسلكية بين بريطانيا العظمى والخارج، كما فرضت الرقابة على التلغرافات الخارجية التجارية بدءا من الساعة 7 من مساء 31 أغسطس 1939.

2- لندن:

- إغلاق البورصة

أعلنت لجنة البورصة تعليق بورصة الأوراق المالية بدأ من31 أغسطس؛ نظرا لعدم انتظام معدات النقل بسبب إجلاء تلاميذ المدارس من لندن، وتضمن قرار اللجنة وقف تسوية العمليات المفتوحة، على أن يبلغ أعضاءها بموعد افتتاح البورصة بواسطة الراديو.

3- فرنسا:

دعت وزارة الداخلية أهالي باريس للمغادرة، خاصة من لا تحملهم أسباب حيوية على البقاء في باريس، بالإضافة لترحيل تلاميذ المدارس، عبر محطات القطارات وسافر أصغر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و10 أعوام، في مركبات ذات الدرجتي الأولى والثانية وسافر الأطفال الآخرون في مركبات الدرجة الثالثة.

4- هولندا:

ألغيت حركة القطارات في جميع أنحاء هولندا منذ الأول من سبتمبر لمدة يومين بسبب حركات الجنود التي تطلبتها التعبئة العامة.

5- ألمانيا:

أصدر الزعيم النازي هتلر، مرسوما في 30 أغسطس يتضمن: تأليف مجلس وزراء للدفاع من الرايخ لمدة الأزمة الدولية الحالية، على أن يتولى المجلس التنسيق، وضمان الانسجام بين الإدارة والاقتصاد، كما يتحول مجلس الدفاع عن الرايخ إلى لجنة دائمة يتألف منه مجلس وزراء للدفاع عن الرايخ، ويحق له إصدار أي قانون دون استشارة الوزارة الألمانية، بالإضافة إلى أنه سمح له بإصدار المراسيم بأسرع ما يمكن بل وبدون توقيع الهر هتلر أيضا.

6- إيطاليا:

أصدر السنيور موسوليني أمر بأن يقسم الجيش في الأراضي الإيطالية إلى قسمين، على أن يتولى ولي العهد، الأمير أمبرتو القسم القسم الأول، ويتولى المرشال جرازياني القسم الثاني.

- تدابير الوقاية في المدن الكبرى.

اتخذت مدن إيطاليا الشمالية بييمونتي، ولومبارديا، وليجويا، إجراءات واسعة النطاق للوقاية من الأخطار الجوية المحتملة، وفقد اجرت عدة مصانع للسيارت تجارب لفرار العمال متجهين في الحال إلى المخابئ الأرضية، كما أجريت أيضا تجارب إطفاء الأنوار في المدن بدون وقوع أي حادث، كما توقفت حركة القطارات بين ألمانيا وإيطاليا.

7- روسيا:

ألقى المرشال فوروشيلوف، قوميسيون الشؤون الحربية، خطبة دامت ساعة أثناء اجتماع مجلس السوفييت الأعلى، أذاع فيها أنه قدم إلى البرلمان مشروع قانون للتجنيد الإلزامي، الذي ينص على تعزيز الجيش والأسطول الروسيين، على أن تبدأ الخدمة العسكرية من سن 18 عاما، وتزداد المدة الفعلية من سنتين إلى ثلاث سنوات لضباط الصف في الجيش ولجنود الدفاع من الحدود، وستلقى معظم الأنظمة الخاصة المتعلقة بالذين يقومون بالخدمة، ويخفض السن الذي يعفى عنده الاحتياطيون من الخدمة تخفيضا كبيرا.