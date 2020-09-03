استقالة وزير البيئة المكسيكي وسط جدل حول مبيد الجليفوسات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، أن وزير البيئة المكسيكي فيكتور مانويل توليدو استقال، بعد خلافات واضحة مع وزارة الزراعة بشأن استخدام مبيد الأعشاب، جليفوسات.

وقال الرئيس إن توليدو قرر بالفعل التنحي لأسباب صحية قبل نشر تسجيل صوتي تحدث فيه عن "تناقضات" داخل الحكومة.

وتولى توليدو، وهو عالم أحياء /75 عاما/ وزارة البيئة منذ مايو 2019.

وسعى توليدو من أجل إصدار مرسوم يؤذن بوقف استخدام الجليفوسات تدريجيا، وهو مبيد حشائش يُزعم أنه مسرطن، بحلول نهاية عام 2024.

وفي أوائل أغسطس، نشرت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التسجيل الصوتي الذي تحدث فيه توليدو عن الخلافات وقالت إن بعض المسؤولين دافعوا عن مصالح منتجي الجليفوسات.

لكن الرئيس قال إن الوزير استقال لأسباب صحية وستحل محله وزيرة الرعاية الاجتماعية الحالية ماريا لويزا ألبوريس.