مجلس المصالحة الوطنية في أفغانستان: استكمال عملية تبادل السجناء مع طالبان اليوم

ذكر المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، أنه من المقرر استكمال عملية تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم، وأن وفدا من الحكومة الأفغانية سيتوجه إلى الدوحة غدا، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن فريدون خوازون، أحد المتحدثين باسم المجلس قوله إن جميع سجناء طالبان المتبقين سيتم إطلاق سراحهم من قبل الحكومة الأفغانية اليوم ومن المقرر أن يتوجه وفد من الحكومة الأفغانية إلى الدوحة مساء اليوم أو صباح غد.

ولم يكشف خوازون عن مزيد من التفاصيل بشأن عملية إطلاق سراح السجناء، لكن مصادر سبق أن صرحت لوسائل الإعلام بأن الحكومة الأفغانية أطلقت حتى الآن سراح 200 من طالبان في الأيام القليلة الماضية وتم إطلاق سراح 4 من أفراد قوات الكوماندوز الوطنية الأفغانية من قبل طالبان.

وذكرت تقارير أن الحكومة الأفغانية وطالبان اتفقتا على إطلاق سراح 50 من طالبان مقابل واحد من قوات الكوماندوز الأفغانية.

وأشارت مصادر أيضا إلى أنه سيتم اليوم إطلاق سراح حوالي 180 من معتقلي طالبان المتبقين، لكن بعض المصادر الأخرى أشارت إلى أن إطلاق سراح مئة من معتقلي طالبان، الذي سيشمل إطلاق سراح 2 من قوات الكوماندوز الآخرين من جانب طالبان سيحدث اليوم.

يذكر أن تأجيل عملية إطلاق سراح سجناء الجانبين كانت أكبر عقبة أمام بدء المفاوضات الأفغانية - الأفغانية.