إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم الاربعاء، برصاص قوات إسرائيلية في محافظات نابلس، وبيت لحم، وجنين بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم، إن "شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال على حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس، مشيرا إلى أن "جنود الاحتلال منعت طواقمه الطبية من الوصول إليه".

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن "قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة العسكري، ومنعت المواطنين من عبوره في كلا الاتجاهين".

وأشارت الوكالة إلى أن جنود "الاحتلال" المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح شمال مدينة بيت لحم أطلقوا الرصاص على شاب فلسطيني من مخيم عايدة شمال بيت لحم؛ ما أدى إلى إصابته برصاصة في القدم، نقل على إثرها لأحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

ولفتت الوكالة إلى إصابة شاب فلسطيني ثالث من جنين بعد أن أطلق جنود "الاحتلال النار" عليه في "مثلث الشهداء".