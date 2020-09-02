السلطات الألمانية تعلن تفاصيل حملة على مستوى البلاد لتفكيك شبكة إباحية للأطفال

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، تفاصيل حملة المداهمات والتفتيش التي شنتها أمس الثلاثاء في أنحاء متفرقة من ألمانيا في إطار التحقيقات في قضية شبكة تروج لمواد إباحية للأطفال.

وأعلن مدير لجنة التحقيقات، ميشائيل إيسر، اليوم الأربعاء في مدينة كولونيا أن الحملة كانت موجهة ضد 48 رجلا وامرأتين في 12 ولاية.

وأوضح إيسر أن جميع المشتبه بهم طلقاء، حيث لم يتم تنفيذ أي أوامر اعتقال بحقهم.

وذكر إيسر أن هذه الحملة كانت الأكبر على الإطلاق حتى الآن بالنسبة للجنة التحقيقات، مشيرا إلى أن المشتبه بهم ليسوا متهمين بالاعتداء على الأطفال بأنفسهم.

وكان الادعاء العام في كولونيا أعلن أمس الثلاثاء أن الأمر يدور حول الاشتباه في حيازة ونشر مواد إباحية لأطفال.

وذكر إيسر أن الحملة شارك فيها ألف شرطي، وصادروا خلالها أكثر من ألفي دليل متعلق أغلبها بوسائط تخزين بيانات، مضيفا أن تحليل البيانات سيستغرق وقتا طويلا للغاية.

كما صادرت السلطات خزائن خاصة بالمشتبه بهم.

وبدأت التحقيقات منذ أن قامت السلطات بتفتيش منزل رجل في منطقة بيرجيش جلادباخ بالقرب من كولونيا في أكتوبر الماضي، حيث اتضح بعد ذلك أن هذه كانت قمة جبل الجليد في فضيحة الاعتداء على أطفال، الأمر الذي أثار دعوات في ألمانيا لتشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال.

وبدأت في منتصف أغسطس الماضي محاكمة الرجل في اتهامات بالاعتداء الجنسي المتكرر على ابنته المولودة عام 2017.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم ارتكب جرائمه في أوقات غياب زوجته عن المنزل، وقام بتوثيق هذه الجرائم على هاتفه الذكي ونشر اللقطات المصورة على الإنترنت عبر قنوات مختلفة.

وتحدث مسؤولون عن أكثر من 30 ألف مشتبه بهم محتمل في التحقيقات واسعة النطاق، مع اتهامات تتراوح بين الاعتداء الجنسي على أطفال إلى حيازة مواد إباحية لأطفال.