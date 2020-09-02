النيابة السودانية تُوقف قادة من الصف الثاني في نظام البشير بتهم فساد

قبضت النيابة السودانية على عدد من قادة الصف الثاني في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم فساد.

وقالت وزارة الشباب والرياضة السودانية في بيان: "ألقت نيابة الفساد والتحقيقات المالية القبض على مجموعة إضافية من رموز النظام البائد المتورطين في ملف التعدي على مدينة السودان الرياضية"، وفق لموقع "سودان تربيون" الإخباري.

وكشف البيان عن تحقيق النيابة العامة مع نائب الرئيس في النظام السابق علي عثمان محمد طه ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في الحركة الإسلامية علي عبد الفتاح، ما تسبب في توقيف أسماء جديدة، والتحقيق معها.

يُذكر أن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، كشفت في أكتوبر الماضي، تعديا على أراضي مشروع المدينة الرياضية الذي لم ير النور، ووزعت الأراضي على 13 جهة، من بينها وزارة التخطيط العمراني، ووزارة الشؤون الاجتماعية، التي أشارت إلى أنها حصلت على 4 آلاف متر عبر جمعية دينية غير مسجلة، كما استولت جامعة أفريقيا على 85 ألف متر من المدينة بمخاطبات من علي عثمان وعبد الرحيم ويوسف عبد الفتاح.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، الحجز على كل أراضي مدينة السودان الرياضية، ومنع التصرف فيها ومنع أي أعمال جديدة فيها قبل اكتمال تحقيقاتها وإحالة الأمر إلى القضاء.