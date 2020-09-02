الطاقة الذرية: كوريا الشمالية لا تحضّر بلوتونيوم جديد لتصنيع أسلحة نووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، بأنه لا يبدو أن كوريا الشمالية تحضّر المزيد من مادة رئيسية لازمة لزيادة مخزونها من الأسلحة النووية.

وقالت في التقرير: "يكاد يكون من المؤكد أنه لم يتم إجراء أي نشاط لإعادة المعالجة، وأنه لم يتم فصل البلوتونيوم المنتج في مفاعل الخمسة ميجاواط (القادر على إنتاج وقود البلوتونيوم)".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صور الأقمار الاصطناعية لإجراء التقييم، في ظل منع مفتشيها من دخول البلاد. واستندت الوكالة إلى تجميع صور عالية الدقة لمفاعل يونجبيون النووي وصورا لمختبر للكيمياء الإشعاعية.

تجدر الإشارة إلى أن حساب المواد النووية المخزنة لدى مختلف الدول يعد معيارا أساسيا للنظام العالمي للحد من التسلح ومقياسا رئيسيا للتحقق من الامتثال لاتفاقات نزع السلاح.