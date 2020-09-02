إندونيسيا: إصابات كورونا تصل إلى 180 ألفا و646 والوفيات 7616 حالة

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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 180 ألفا و646 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر حكومي.

وبلغ عدد حالات الوفاة 7616 وحالات الشفاء 129 ألفا و971.