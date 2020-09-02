 إندونيسيا: إصابات كورونا تصل إلى 180 ألفا و646 والوفيات 7616 حالة - بوابة الشروق
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إندونيسيا: إصابات كورونا تصل إلى 180 ألفا و646 والوفيات 7616 حالة

علم إندونيسيا
علم إندونيسيا
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 12:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 12:34 م

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 180 ألفا و646 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر حكومي.

وبلغ عدد حالات الوفاة 7616 وحالات الشفاء 129 ألفا و971.

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