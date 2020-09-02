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حملات لإزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 1:26 م

أسفرت الحملات التي شنتها أحياء الإسكندرية لإزالة أعمال البناء المخالف، عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لمنازل وأسوار مخالفة ووحدات سكنية بأحياء "برج العرب وغرب وشرق والعامرية أول والعامرية ثان"، وذلك في إطار خطة الحكومة لوقف ظاهرة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وشملت الحملات تنفيذ 3 قرارات إزالة لمبان مخالفة على أراض زراعية بقريتي الجزائر والبصرة بالعامرية غرب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة للتحقيق.

وكان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بإيقاف إصدار أي تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكل الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضي.

ووجه الشريف رؤساء الأحياء باستمرار حملات التصدي للبناء المخالف في المهد، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

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