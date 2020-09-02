أجر النساء في الساعة يشكل 69% من أجر الرجال في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن أجر النساء في الساعة في كوريا الجنوبية يشكل 69% من أجر الرجال.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه وفقا لبيانات (حياة النساء بناء على الإحصاءات لعام 2020) الصادرة عن وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة ومكتب الإحصاءات الكوري، فإن أجر النساء في الساعة بلغ 16 ألفا و358 وون (13.82 دولار أمريكي) في العام الماضي بزيادة قدرها 1093 وون (0.9 دولار) عن العام الذي سبقه، ليشكل 69% من أجر الرجال البالغ 23 ألفا و566 وون (أي 19.8 دولار).

وارتفع أجر النساء إلى أجر الرجال من 65.9% في عام 2017 إلى 67.8% في عام 2018 غير أنه لا يزال أقل من 70%.

وبلغ عدد النساء المشتركات بنظام المعاشات التقاعدية الوطنية 8.53 مليون شخص في العام الماضي، ليمثل 45% من مجمل عدد المشتركين.

وذكرت 40.4% من النساء أنهن لم يستعدن لما بعد التقاعد، وهذه النسبة أقل بمقدار 10 نقاط مئوية عن الرجال (29.3%).

على جانب آخر، أظهرت البيانات أن عدد الجرائم ضد النساء استمر في الارتفاع، حيث ألقت الشرطة القبض على 5497 شخصا، منهم 96.6% من الرجال في عام 2018، بزيادة قدرها 60 شخصا عن العام الذي سبقه، بسبب التصوير غير الشرعي من خلال كاميرا خفية وغيرها.

ومثلت النساء 82.9% من مجمل الضحايا في التصوير غير الشرعي.

وبلغ عدد حالات العنف الجنسي 31 ألفا و400 حالة في عام 2018، وتم إلقاء القبض على المعتدين في 95.7%.