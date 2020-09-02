ضبط 8 أطنان أحجار تحتوي على معدن الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط 8 أطنان أحجار تحتوي معدن الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، عن ضبط: 100جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2.5 طن، بحوزة 3 أشخاص حال استقلاهم "سيارة نقل" قيادة أحدهم، و100جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 3 أطنان بحوزة سائق حال قيادته سيارة ربع نقل.

كما تم ضبط: 100جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2.5 طن، بحوزة سائق حال قيادته "سيارة نقل".

وأمكن استهداف وضبط المتهمين حال سيرهم بمنطقة الصداقة القديمة بدائرة قسم شرطة ثانِ أسوان، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب العشوائي عن معدن الذهب بدون تصريح وحيازتهم للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.