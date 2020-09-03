مقتل برلماني يمني خلال مواجهات ضد الحوثيين شرقي صنعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل عضو بارز في البرلمان اليمني، اليوم الأربعاء، في مواجهات خاضها ضد مسلحي جماعة الحوثي، بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن النائب في مجلس النواب(البرلمان)، ربيش العليي، قتل خلال مشاركته في المواجهات التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب".

وأضاف أن: "المواجهات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين".

والعليي هو عضو في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، كما هو نائب رئيس المقاومة الشعبية في صنعاء.