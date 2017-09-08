مجلس النواب التونسي يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي

منح مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي وزير الداخلية السابق، حيث صوت 134 نائبا لصالح الحكومة المقترحة مقابل رفض 67 نائبا لها، في حين لم يحتفظ أي نائب بصوته.

وذكرت وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء، أنه تم التصويت في نهاية جلسة مطولة انطلقت أمس الثلاثاء، لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي، طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور 142 و143 و144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي.

ويتألف الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً) من 25 وزيراً و3 كتّاب دولة بينهم 8 نساء، وهم قضاة وأكاديميون وموظفون من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام، وبذلك تصبح هذه الحكومة الثانية التي تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون 6 أشهر.