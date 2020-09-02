ضبط متهمين بحيازة 7 كيلو حشيش و8 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث قسم مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، القبض على شخصين، عاطلين، وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش، تزن 7 كيلوجرامات، بالإضافة إلى 8 آلاف قرص مخدر، بقصد الاتجار.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المقبوض عليهما، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما خلال كمين أُعد لهما، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، غربي الإسكندرية، حال استقلالهما سيارة ملاكي، وبحيازتهما المخدرات، ومبلغ المالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما في محضر الضبط الأولي، أقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة بهدف عملية النقل والترويج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.