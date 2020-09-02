 السعودية: غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة غدا - بوابة الشروق
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السعودية: غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة غدا

( د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 11:22 ص

يقوم الأمير خالد الفيصل، مستشار "خادم الحرمين الشريفين" أمير منطقة مكة المكرمة بالسعودية، غدا الخميس، بغسل الكعبة المشرفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الأمير خالد سيتشرف بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأشارت إلى أن مراسم غسل الكعبة هذا العام ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية مناسبة غسل الكعبة المشرفة.


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