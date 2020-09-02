رواج صناعة السينما في كانيوود النيجيرية بسبب الحجر المنزلي

شهدت صناعة السينيما بالشمال النيجيري، رواجا غير معهود حول إفريقيا وفي باقي أرجاء العالم، وذلك منذ الأيام الأولى لفرض إجراءات الإغلاق والحجر المنزلي في نيجيريا؛ تجنبا لعدوى كورونا، حيث اتجه الكثيرون لهواتفهم الذكية للتسلية، فاستغلت منصة إلكترونية بشمال نيجيريا الفرصة وحققت انتشارا واسعا بين 80 مليون إفريقى متحدثين بلغة الهاسو.

يقول عبدالسلام جمال، مؤسس "نورث فليكس" القائمة بنشر الأعمال السينمائية بشمال نيجيريا على الإنترنت، لـ"فرانس برس"، إن عدد مشتركي المنصة تضاعف، بينما زاد دخل المنصة بـ3 مرات خلال أيام الإغلاق.

ويقول كبيرو سوفي، أحد الاقتصاديين بمنصة "نورثفليكس"، إن إجراءات الإغلاق كانت فرصة ذهبية، ولكن ما زاد من نجاح المنصة هو البنية التحتية الإلكترونية التى كانت مجهزة بها بجانب الوعي الاقتصادي المسبق للاستفادة من الأزمة.

ويضيف عبدالسلام، أنه بمجرد بدء الإغلاق وفرض الإجراءات الصارمة حول العالم تحولت المنصة من نظام الدفع مقابل المشاهدة الواحدة لنظام الاشتراكات الشهرية تشجيعا للمشاهدين حول العالم للإقبال على المنصة.

يذكر أن صناعة السينما بشمال نيجيريا تضم 502 شركة إنتاج و97 ستوديو لإعداد الأفلام، بينما تشغل الصناعة 30 ألف شخص.

وتتمحور محتويات الأفلام الشمال نيجيرية حول قصص الحب والخيانة والانتقام، ولكن تهيمن عليها رقابة صارمة نظرا للالتزام الديني في الشمال النيجيرى إذ يتم العرض الأفلام على الرقابة وتتم معاقبة المخالفين للقواعد العامة وأبرزها منع حدوث تلامس بين الممثلين الرجال والنساء فى مشاهد الفيلم.

ويقول سانى دانجا، أحد الممثلين الشمال نيجيريين، إن منصة "نورث فليكس" تتخطى تلك الرقابة عبر تواجد مقرها فى ولاية أبوجا الجنوبية من نيجيريا، وكذلك يساعدها تواجدها فى أبوجا لتوفير الحماية اللازمة من قراصنة الأفلام.

ويقول عبدالسلام إنه بالرغم من سوء شبكات الإنترنت حول نيجيريا إلا أن المنصة طورت شبكتها الخاصة التى تتيح للمشاهد متابعة جيدة للفيلم دون انقطاع حتى إن بلغت الإشارة شرطة واحدة فقط.

وأضاف عبدالسلام أن قيمة الاشتراك الشهرى رخيصة للغاية وفى متناول الجميع.

ويقول المخرج عبدالكريم محمد، إن من أسباب انتشار نورث فليكس أن كثير من صناع الأفلام اتجهوا إليها لنشر أفلامهم وسط إغلاق السينمات ومحال الديفيدي.