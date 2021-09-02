 ارتفاع وفيات حوادث الطرق بأمريكا 10.5% في الربع الأول من 2021 - بوابة الشروق
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ارتفاع وفيات حوادث الطرق بأمريكا 10.5% في الربع الأول من 2021

حالة وفاة
حالة وفاة

نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 9:33 م
كشفت بيانات أولية للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أن وفيات حوادث السير في الولايات المتحدة زادت 10.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، رغم انخفاض المسافات المقطوعة على الطرق بنسبة 2.1%.

وقال المسئولون إن الوفيات جراء حوادث السير زادت زيادة كبيرة بعد إنهاء عمليات الإغلاق التي تستهدف الحد من فيروس كورونا في 2020، وكذلك بسبب القيادة غير الآمنة.

وبحسب تقديرات الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة توفي 8730 شخصاً جراء حوادث السيارات بالولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 7900 وفاة في نفس الفترة من العام الماضي.

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