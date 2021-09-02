تركيا تلمح إلى إمكانية قيام الشركات الخاصة بتأمين مطار كابول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن شركات الأمن الخاصة قد تستخدم لتأمين مطار كابول وتمكين استئناف الرحلات التجارية.



وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، مشترك في أنقرة مع وزيرة الخارجية الهولندية سيجريد كاج: "هناك حاجة لإرساء الأمن بطريقة ترضي الجميع، ولا يجب القيام بذلك من جانب دولة أو جيش أو قوات شرطة خاصة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف أن الجنسيات الأجنبية التي ما زالت موجودة في أفغانستان التي أصبحت تحت سيطرة طالبان، يمكن إجلاؤهم في طائرات عسكرية من مطار حامد كرزاي الدولي قبل بدء الخدمات التجارية مجددا.



وقالت تركيا وقطر إنهما مستعدتان للمساعدة في تشغيل المطار، ولكن الوزير قال إنه يجب ضلوع آخرين في هذه المسألة.



وتابع تشاووش أوغلو: "هذه مسألة لا يمكن أن تتعامل معها تركيا وقطر بمفردهما، وفي المرحلة الأولى قد يتم استخدام الطائرات العسكرية لإجلاء مواطني الدول المختلفة بعد تنظيف مهابط الطائرات واختبار الوضع على الأرض".



وبالتحول إلى مسألة اللاجئين الذين يغادرون أفغانستان، قال تشاووش أوغلو إنه على الاتحاد الأوروبي ألا يفترض أنه يمكنه تجنب المشكلة بتقديم الدعم المالي لتركيا.



وبموجب اتفاق عام 2016، دفع الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتركيا؛ لاستضافة السوريين الذين فروا من الحرب في بلدهم، والذين يتطلعون للاستقرار في أوروبا.